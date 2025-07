David Guzmán: "La crítica es válida siempre y cuando uno la tome de buena manera"

David Guzmán es uno de los capitanes en Saprissa. Tiene 35 años y 10 títulos nacionales con los morados en su palmarés, así como 1 Torneo de Copa, 2 Supercopa y 1 Recopa.

Sabe lo que es Saprissa y por eso ya se desempeña en divisiones menores del equipo. Pasa su ADN a los jóvenes valores

Guzmán conversó sobre el inicio de una nueva temporada, una especial en la que termina su vínculo contractual, también habló de su legado al Monstruo, así cómo la crítica lo ha hecho crecer.

"He estado toda mi vida en esta institución, me fui tres años y regresé nuevamente. Sé cómo se manejan las divisiones menores, sé cómo es llegar a Primera División, o cómo podemos preparar a los jóvenes para llegar a Primera. Hablar con Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo, es muy fácil, es un saprissista más, es nuestro capitán, entonces eso se le facilita a uno, cuando uno conversa con él pues las cosas son muchísimo más sencillas", dijo Guzmán.

Sobre su futuro indicó que "no nos vamos a precipitar" y mencionó que "uno tiene que ser agradecido con la institución, con todo lo que me ha dado, yo creo que mi familia es la primera que va a estar siempre agradecida por todo esto que nos ha enseñado".

Indicó que esos valores se los ha enseñado a las nuevos jugadores de divisiones menores del club.

"He trabajado bien por la institución, he dejado un buen legado, confiando en Dios en que yo pueda hacer las cosas de la mejor manera para que algunos jóvenes salgan, tengan ese provecho y crezcan de la mejor manera", indicó.

Críticas.

A Guzmán se le consultó por su estilo debido a que ha generado críticas, pero siempre ha aparecido ante los cuestionamientos.

"Vamos a ver, la afición lo que me puede ver a mí es el domingo, miércoles, domingo, obviamente que ahí tiene su crítica, y es mi trabajo, al final a algunos les va a gustar, a otros no; inclusive, a otros clubes también les gusta, a otros no, y eso suele suceder", dijo Guzmán.

Y agregó: "¿Qué pasa? No quiero que suene un poco arrogante, pero he estado acá por muchísimo tiempo, y creo que llegar a esta institución y mantenerse el tiempo que uno ha estado no es nada fácil, ganar lo que he ganado para esta institución tampoco es fácil, obviamente que he tenido mi recorrido, pero yo siempre lo he visto que nosotros como humanos, cuando uno recibe una crítica tiene que tomarlo para mejora, y eso es lo que me ha hecho fuerte a mí, y es lo que yo quiero enseñar a muchos jóvenes".