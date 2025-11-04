David Guzmán: "El jugador que nace en esta institución es diferente siempre"

El mediocampista David Guzmán se mostró muy ilusionado con la renovación de un año más con el Deportivo Saprissa.

El club suministró declaraciones del jugador luego de estampar su firma.

Estas son las reacciones de Guzmán:

Renovación: Siempre es un sueño firmar para esta institución, creo que desde niño me identifiqué con estos colores y es mi casa. Ya son muchísimos años, gracias a Dios una oportunidad más, lo anhelaba junto con mi familia. Sé que vienen momentos importantes, momentos lindos que podemos compartir juntos, seguir creciendo como institución, como compañeros, seguir dejando una huella acá en esta gran institución.



ADN morado: El jugador que nace en esta institución es diferente siempre, crece con muchos valores, crece con una identidad diferente en el sentido que siempre va a luchar por los objetivos, que siempre va a querer dar su máximo, que ante la adversidad siempre va a dar su máximo esfuerzo para lograr los objetivos, que son todos estos títulos y muchas medallas más.

Carrera: Creo que en mi carrera han pasado cosas que han sido difíciles a nivel personal, lesiones que nunca me esperé, pero siempre, como lo dije antes, el ADN y la institución en la que estoy siempre me enseñó este carácter a no darme por vencido y luchar por mis objetivos siempre y me supe levantar y muchos de estos me ayudó a levantarme la gran ambición que tenemos.

Amor por el club: La clave es de que amo la institución, de que me entrego siempre al máximo, entrenamientos, partidos, todo tipo de actividad que tenga que ver con Saprissa es mi casa, entonces tengo que defenderla de la mejor manera, es lo que le inculco a mis hijos también desde pequeños que están conmigo y vienen siempre al estadio.

Saprissa: Somos diferentes, somos una gran familia y por eso nosotros hacemos las cosas distintas. Quiero seguir dejando huella, quiero seguir sumando, unirme cada vez más a esta gran familia y obviamente que los objetivos siempre van a ser importantes para todos.



Afición: A la afición lo que le puedo decir es gracias porque siempre toda crítica, todo regaño, todo malestar que tuvieron hacia mi persona o hacia el grupo nos hizo crecer en todo momento, nos hizo entregarnos cada vez más, luchar por los objetivos, siempre dar el máximo porque somos el equipo más ganador y todos sabemos que ellos los que nos piden al final es ganar el campeonato.

Lucha: Tenemos que luchar, para eso tenemos que trabajar y que ellos (la afición) estén conscientes de que nosotros vamos a dar nuestro máximo y en mi caso como jugador que he estado casi que toda mi vida acá voy a seguir dando lo máximo, luchando y anhelando un título más para intentar ser uno de los más ganadores en la institución.

