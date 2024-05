David Guzmán, el héroe inesperado de la semifinal ante San Carlos

No fue ni Paradela, ni Javon, ni Ariel Rodríguez, el héroe en San Carlos fue otro.

David Guzmán se levantó por encima de todos los defensores y mandó un cabezazo suficiente para marca el único tanto del partido que tiene al Saprissa a un solo paso de una nueva final de segunda fase.

El volante se mostró contento por anotar, ya que hace un torneo atrás no tuvo participación por estar lesionado y quedó al margen de los festejos del tricampeonato.

“Es importante, lo más feliz que me pone es la seguidilla de partidos, seguir jugando más y estar en estas instancias es muy importante, no como el torneo anterior que me lo perdí, al final el gol lo pudo haber hecho cualquiera”, explicó el volante a Teletica Radio.

Eso sí, se quejó del estado de la gramilla del Carlos Ugalde Álvarez de San Carlos, pues a su criterio “no estaba en buenas condiciones”.

“Sabemos cómo jugar acá es un técnico que sabe parar bien al equipo y tiene buenos jugadores, pero al final de cuentas lo importante es sacar el resultado”, añadió el futbolista.

Pese a su felicidad individual, Guzmán sobrepuso el bienestar colectivo por el propio y confía en que el equipo avance a la final de segunda fase, que los pondría a dos juegos de un eventual tetracampeonato.

“El gol es importantísimo, pero tanto mi gol como las tapadas de Chamorro fueron bastante buenas, nosotros somos un equipo y tenemos que convencernos de que estamos haciendo las cosas mejor”, concluyó.

Saprissa recibirá a San Carlos este domingo a las 5 p. m. en Tibás con una ventaja mínima de 1-0 en la serie.