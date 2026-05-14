Club Sport Herediano
David Gómez será el central en el juego de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa
Herediano recibe a Saprissa este sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado.
Este jueves se dio a conocer quién será el encargado de impartir justicia en el juego de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa.
Se trata del árbitro central David Gómez, mientras que en el VAR estará Jesús Montero.
El partido se desarrollará este sábado a las 8 p. m. en la casa florense.
A Gómez lo acompañarán en las líneas Danny Sojo y William Shue, mientras que el cuarto árbitro será Pablo Camacho y el quinto Luis Granados.
El puesto del AVAR lo ocupará Brayan Cruz.
Cabe recordar que la serie llega 2-1 a favor de Saprissa, ya que los morados ganaron en Tibás este miércoles.