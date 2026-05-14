David Gómez será el central en el juego de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa

Este jueves se dio a conocer quién será el encargado de impartir justicia en el juego de vuelta de la final entre Herediano y Saprissa.

Se trata del árbitro central David Gómez, mientras que en el VAR estará Jesús Montero.

El partido se desarrollará este sábado a las 8 p. m. en la casa florense.

A Gómez lo acompañarán en las líneas Danny Sojo y William Shue, mientras que el cuarto árbitro será Pablo Camacho y el quinto Luis Granados.

El puesto del AVAR lo ocupará Brayan Cruz.

Cabe recordar que la serie llega 2-1 a favor de Saprissa, ya que los morados ganaron en Tibás este miércoles.

Designaciones arbitrales

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