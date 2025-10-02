¿Cuánto ganaría Saprissa con una venta de Gustavo Herrera?

El delantero panameño de Saprissa, Gustavo Herrera, está dando de qué hablar en el Mundial Sub-20.

Panamá tiene dos partidos y en ambos el atacante ha sido figura: marcó un gol a Ucrania y registró dos asistencias frente a Paraguay.

Este medio entrevistó a Gabriel Gavilán Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, para conocer más del presente del atacante.

Aunque Herrera está en el Monstruo a préstamo, el cuadro morado recibirá buena parte de dinero si el futbolista es vendido después de la Copa del Mundo Sub-20.

"Todo sería en una relación buena, sana y a divisiones en partes iguales y por eso le decía que es un activo también de Saprissa y me parecía a veces, bueno, lógico, eso al final son temas muy privados, pero es parte también del equipo de Saprissa porque porque también hay un activo ahí para el club, un activo importante para ambos clubes", respondió Gavilán.

Además, Gómez indicó que los morados tienen toda la potestad para negociar algunas opciones que lleguen por Herrera.

"Puedo confesar que nosotros hemos dado la potestad a Saprissa para que sean ellos los que negocien a Gustavo en cualquier relación, en algunos acercamientos que ha habido con algunos equipos en Europa", añadió.

Este viernes a las 2 p. m., Herrera volverá a tener acción con Panamá ante Corea del Sur. En este partido, los panameños se juegan el pase a la segunda ronda.