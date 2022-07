¿Cuánto falta le hicieron Javon East y Luis Paradela a Saprissa en el debut del torneo?

Por Daniel Jiménez | 20 de julio de 2022, 20:09 PM

El técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, no pudo contar con los extranjeros Javon East y Luis Paradela en la derrota ante Pérez Zeledón (2-0), en un juego donde los morados mostraron poco o nada en ofensiva.

El jamaiquino East y el cubano Paradela aún no tienen el permiso de trabajo al día y por esa razón, pese a estar con el equipo, no hubo oportunidad de ser tomados en cuenta.

"Ustedes saben que yo no soy de excusas", dijo Jeaustin Campos, técnico tibaseño. Y agregó: "No digo que sea comprensible, pero es el primer juego, de repente habíamos trabajado la semana con algunos jugadores, y a pesar de que todos los requisitos estaban en orden, al final nos sorprendimos".

Campos calificó de "Imprevisto" la situación de Javon y Paradela y espera que se solucione lo antes posible para poder tener alternativas en ataque.

"Saprissa hizo todos los trámites en la parte administrativa. Al final no pudieron jugar. Trabajamos muchísimo con ellos, principalmente. Siempre trabajamos con todo el equipo, pero con ellos un poquito más. Teníamos una idea sobre algunos perfiles que necesitábamos trabajar hoy. No quiero hablar de excusas, es una situación que no podemos obviar por la expectativa que tiene la afición", concluyó el estratega tibaseño.



