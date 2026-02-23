¿Cuántas jugadas y de cuáles se revelará audio y video del VAR? Esto dice la Federación

La polémica es total. Desde que terminó el clásico nacional con triunfo de Saprissa 2-1 ante la Liga el tema principal fue el arbitraje de Keylor Herrera y el trabajo del VAR de Benjamín Pineda.

Teletica.com consultó este lunes al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol sobre estos dos temas cruciales:

1: ¿Cuándo se liberarán los audios y videos del VAR de las jugadas polémicas del pasado clásico nacional realizado el sábado?

2: ¿Cuántas jugadas y de cuáles se revelarán audio y video del VAR del pasado clásico nacional?

Ante estas dos consultas que se hacen muchísimos aficionados, la Federación respondió: "La Comisión de Arbitraje es la que define estos temas, y aún no ha compartido la información que usted solicita".

Sin embargo, este medio conoce que la Comisión de Arbitraje revisará este lunes la labor arbitral y que será a partir de este martes cuando se liberen los audios del VAR.

El clásico dejó jugadas muy polémicas:

Expulsión de Aarón S ﻿ alazar por doble tarjeta amarilla

alazar por doble tarjeta amarilla Penal de Alexis Gamboa por una patada a Ariel Rodríguez, quien lo sujetó de la pantaloneta antes de la acción

Sujeción de Guillermo Villalobos a David Guzmán en el área manuda

Codazo de Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar

Sujeción de Pablo Arboine a Anthony Hernández en el área morada.

Lonis: "Yo quito el VAR".

Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Deportivo Saprissa, y director del programa DeportemásCR, brindó su posición con la controversia del videoarbitraje, luego de analizar en su espacio el clásico nacional que ganó el Monstruo 2-1 ante la Liga en La Cueva.

Lonny afirmó que si fuera por él, quitaría el VAR, herramienta tecnológica que entró a regir en el fútbol de Costa Rica en el 11 de setiembre de 2024, en el partido entre el Municipal Liberia y el Club Sport Cartaginés.

"Cuando usted dice el árbitro de Keylor Herrera, yo a veces prefiero árbitros como Keylor Herrera que digan, yo pito esto y yo asumo la responsabilidad, algo así como Ramón Luis Méndez, que en Paz Descanse...", comentó Lonis. Y agregó: "Yo quitaría el VAR. Yo quito el VAR porque ahora hay más polémica, mejor que sea uno el responsable y uno dice, se equivocó, Jeustin, y ya está. Lo llamaron, no lo llamaron. Bueno, fue lo que yo vi o fue lo que no vi. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando en cinco minutos para que den una decisión es...".





Molestia en la Liga

Todo eso generó molestia en el equipo rojinegro, así lo dejó ver su propio presidente Joseph Joseph.

“Siempre vamos a ser autocríticos, pero sí preocupa el tema del arbitraje. Hubo cuatro jugadas consecutivas que no sé qué pasó. Creo que Keylor llevaba un partido muy bueno hasta que expulsó a Salazar. Eso no era amarilla, no daba para doble amarilla, no sé por qué el VAR no lo llamó", dijo Joseph Joseph.

El jerarca manudo indicó que "después, en el penal de Ariel Rodríguez, él está jalando la pantaloneta a Gamboa. Luego hay un codazo de Sinclair; nuestro jugador va para el hospital porque tiene el pómulo sumamente hinchado. Y por último el penal de Anthony”.



Por el momento, la Liga analiza enviar una queja formal a la Comisión de Arbitraje.

Codazo terminó con fractura

"Volveremos más fuertes": este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales el jugador Fernando Piñar, luego de que se hiciera oficial la fractura en el maxilar tras el codazo que recibió tras una acción con Orlando Sinclair.



El parte médico, la Liga Deportiva Alajuelense informó que "luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma. Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”.