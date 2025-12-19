¿Cuáles son los criterios de desempate para la final de fase?

Luego del empate del miércoles en Tibás, Alajuelense y Saprissa deberán definir al ganador de la final de fase este sábado.

Manudos y morados terminaron el partido 2-2 en un juego lleno de emociones. Ahora, en el Morera Soto, saldrá un ganador.

Pero, ¿cuáles son los criterios de desempate en caso de igualdad? Esto dice el Reglamento de Competición para la temporada 2025-2026.

Si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera:

a) Se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga.

b) Si la prórroga termina empatada se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal, aplicándose para ello el procedimiento establecido por la IFAB. Esto quiere decir que el gol de visita no cuenta como parámetro para decretar un triunfador.

El juego entre La Liga y Saprissa está pactado para las 7 p. m.