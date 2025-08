Copa Centroamericana: Saprissa, Alajuelense y Herediano viajan a Belice y Nicaragua

Los clubes ticos vuelven esta semana a escenario en la Copa Centroamericana. Saprissa, Herediano y Alajuelense tienen partidos fuera de Costa Rica, mientras el Cartaginés descansará.



Luego del triunfo de los morados 2-0 frente a Cartaginés, la S viajó a Belice, mientras Herediano y la Liga irán a Nicaragua.



Tras el 4-2 contra el Real España de Honduras, el Team prepara su primera visita en el torneo para enfrentar al Diriangén.



Por último, el bicampeón Alajuelense también estará en suelo nicaragüense para medirse al Managua, luego de un mal debut 1-2 contra Plaza Amador de Panamá en el Morera Soto.



Partidos



Martes 6 p. m.



Verdes vs. Saprissa



Miércoles 6 p. m.



Diriangén vs. Herediano



Jueves 8 p. m.



Managua vs. Alajuelense



Posiciones tras la primera fecha