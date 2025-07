Continuidad de Gustavo Chinchilla en Saprissa está en duda de nuevo

La continuidad de Gustavo Chinchilla como gerente general de Saprissa está en duda de nuevo.

El propio Juan Carlos Rojas, presidente del club, lo dio a conocer en una entrevista en el programa Tiempo Final en FUTV.

"Eso está por verse, por temas personales, no le puedo responder con absoluta certeza sobre ese tema", respondió Rojas cuando se le consultó sobre el seguimiento de Chinchilla en su puesto.

El pasado 28 de marzo, Chinchilla adujo estar "un poco cansado".

"La verdad yo tengo que contarles desde el principio, el 9 de marzo de este año cumplí cinco años de estar en el Deportivo Saprissa, si se devuelven cinco años atrás yo entré a Saprissa exactamente tres días después del primer caso de Covid en el país y, en ese momento, no solamente me toca cargar con la enorme responsabilidad de manejar esta marca y afición, me tocó aprender de una industria que yo no conocía", contó el administrativo morado.



Chinchilla relató que luego de ese primer gran reto en el club, "vino el tema del plan remedial del estadio Ricardo Saprissa. Con ese inicio, tengo que confesar que estoy un poco cansado, cuando ganamos la 38 en esta administración, fue el doceavo torneo y hemos ganado seis títulos, cuatro en línea con excepción del último. Tengo que confesar que estoy cansado, ha sido bastante difícil, y estoy con la camiseta puesta y sin ningún plan de dejar el Deportivo Saprissa, tengo que hacer la confesión de que en Saprissa todos estamos bajo escrutinio de la afición".



Será cuestión de tiempo para saber si Chinchilla se quedará o no en su puesto.