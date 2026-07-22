Conozca la sanción a Mariano Torres tras ser expulsado ante Herediano

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sancionó con dos partidos al capitán de Saprissa, Mariano Torres, tras su fuerte entrada ante Emerson Bravo, de Herediano, en la Recopa.

Torres vio la cartulina roja, luego de que el árbitro Steven Madrigal revisara en el VAR la acción de Torres sobre Bravo.

El Monstruo perdió la Recopa 1-0 contra el Team y Mariano dejó con 10 a su equipo durante todo el segundo tiempo.

Aquí la acción: