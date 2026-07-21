Condición médica frena el debut de Shawn Johnson con Saprissa

El Deportivo Saprissa informó que Shawn Johnson, quien sería su nuevo refuerzo, fue sometido a una valoración médica en profundidad y se detectó una condición médica que requiere seguimiento y estudios especializados.

"Por recomendación médica Shawn no podrá incorporarse a la competencia mientras se define su situación", informó el club morado en un comunicado de prensa.

Los morados indicaron que mantendrán vigente su relación con el jugador en todos sus alcances.

"El club va a respetar la confidencialidad entre Shawn y sus médicos y comunicaremos más sobre su proceso en el momento oportuno", añadió el texto.



‍Por este motivo, solo Sebastián Padilla estaba en la presentación oficial con el club durante este martes.

Padilla llega proveniente del Municipal Liberia, club que no tuvo el aval del Comité de Licencias para participar en Primera División.

Los morados debutarán en el torneo este viernes a las 8 p. m. frente a Pérez Zeledón.

El equipo dirigido por Hernán Medford ya perdió el primer título que disputó que fue la Recopa, tras caer 1-0 ante Herediano en el estadio Fello Meza.