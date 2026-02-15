Con mucha polémica: El Saprissa de Hernán Medford pasa la prueba en Liberia previo al clásico

El partido fue muy friccionado, mucha falta, tarjetas, reclamos... cuando faltaba fútbol apareció la zurda de Mariano Torres y la picardía de Ariel Rodríguez para marcar un polémico gol que deparó en tres puntos de oro para los morados.

Al 83' cuando ya los dos equipos estaban siendo víctimas del cansancio llegó una jugada controversial que llenó de júbilo al saprissismo y desazón a los liberianos.

Rodríguez le dio el triunfo 0-1 a los morados en el Edgardo Baltodano Briceño en una acción que analizó el VAR y no encontró fuera de juego.

En el complemento, Hernán Medford movió su banquillo, uno de los que ingresó fue Rodríguez y este le devolvió la confianza al estratega con un gol que mete al Monstruo en la pelea.

Ahora, la S es cuarta con 12 puntos, mientras los liberianos son novenos con cinco unidades.

El próximo juego de Saprissa será el clásico en casa y los liberianos visitarán Cartaginés.