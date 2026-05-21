Con este sentido mensaje, Ricardo Blanco se despide del Saprissa

El defensor Ricardo Blanco se despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales de la que fue su casa por casi ocho años, el Deportivo Saprissa.

Blanco fue una de las tres salidas que anunció el club este miércoles junto a Marvin Loría y Deyver Vega.

En su mensaje, Blanco agradece a la institución por la oportunidad brindada y todas las muestras de cariño por parte de la afición.

“Saprissa no fue solamente un club para mí. Fue mi casa, mi sueño de niño, el lugar donde crecí como futbolista, como persona y donde viví algunas de las alegrías más grandes de mi vida.

“Defender esta camiseta fue un orgullo inmenso. Cada vez que salí a la cancha lo hice con el corazón, agradecido por representar estos colores y consciente de lo que significa esta institución para tanta gente”, se lee en su mensaje en redes.

Además, agradeció por los siete títulos nacionales,una Liga Concacaf, 2 Supercopas y una Recopa.

“Cada título tiene detrás sacrificio, esfuerzo, lágrimas, aprendizaje y momentos inolvidables que quedarán guardados para siempre en mi corazón.

“También me llevo las lecciones de los momentos difíciles, especialmente durante mi lesión, cuando sentí el apoyo de la institución, de mis compañeros y de cada mensaje de aliento que recibí. En esos días entendí aún más lo grande que es esta familia morada.

“Gracias al Deportivo Saprissa por confiar en mí y permitirme cumplir tantos sueños”.

Blanco, de 37 años, arribó al Saprissa en mayo del 2018 tras jugar con Cartaginés, Belén FC y Herediano.