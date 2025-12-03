Competición verá este mismo miércoles polémica apelación de Liberia

El Comité de Competición se reunirá la tarde de este mismo miércoles la apelación del Municipal Liberia sobre una supuesta alineación indebida del Deportivo Saprissa, por colocar al jugador Johnny Myrie el pasado domingo en el triunfo morado 3-1.

Myrie había recibido cinco tarjetas amarillas en la categoría Sub-21 y desde la óptica de los liberianos, estos tres puntos les corresponden a ellos.

Competición dirimirá este mismo miércoles lo sucedido y los morados también podrán presentar su descargo.

Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, destacó que ya se entregó toda la documentación a la Unafut, pero los reglamentos son claves en este tipo de situaciones.

Este medio tuvo acceso a dos pruebas claves en este caso:





Estos documentos le llegaron a los equipos que están en liga menor desde el jueves 27 de noviembre y el partido de Primera frente a Saprissa y Liberia se realizó el pasado domingo 30 de noviembre; es decir, tres días después.

¿Por qué es importante esta apelación?

De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.

Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.

¿Qué dicen los reglamentos?