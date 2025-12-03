Competición verá este mismo miércoles polémica apelación de Liberia
La reunión se dará esta tarde y los morados podrán presentar su descargo.
El Comité de Competición se reunirá la tarde de este mismo miércoles la apelación del Municipal Liberia sobre una supuesta alineación indebida del Deportivo Saprissa, por colocar al jugador Johnny Myrie el pasado domingo en el triunfo morado 3-1.
Myrie había recibido cinco tarjetas amarillas en la categoría Sub-21 y desde la óptica de los liberianos, estos tres puntos les corresponden a ellos.
Competición dirimirá este mismo miércoles lo sucedido y los morados también podrán presentar su descargo.
Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, destacó que ya se entregó toda la documentación a la Unafut, pero los reglamentos son claves en este tipo de situaciones.
Este medio tuvo acceso a dos pruebas claves en este caso:
Estos documentos le llegaron a los equipos que están en liga menor desde el jueves 27 de noviembre y el partido de Primera frente a Saprissa y Liberia se realizó el pasado domingo 30 de noviembre; es decir, tres días después.
¿Por qué es importante esta apelación?
De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.
Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.
Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.
Artículo 37: Sanción por Acumulación de Cinco Tarjetas Amarillas en un mismo Campeonato.
Será sancionado con un partido de suspensión cada vez que un jugador o
miembro del cuerpo técnico haya sido amonestado con tarjeta amarilla por
cinco veces en mismo torneo, en forma automática sin que sea necesario para ello una comunicación o notificación expresa.
Para la aplicación de lo establecido anteriormente, sobre la acumulación de
cinco tarjetas amarillas, se señalan las siguientes normas:
1) Las tarjetas amarillas serán acumulativas solo en un mismo campeonato.
2) Si la persona participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán
individualmente en cada una ellas.
3) Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se le aplicará un partido en dicha categoría, así mismo hasta tanto no cumpla con la sanción referida en la categoría, no podrá participar en otra categoría.
Reglamento de Unafut de Primera División
Artículo 35.- Sanción por Acumulación de Cinco Tarjetas Amarillas en un Mismo Torneo.
Será sancionado con un partido de suspensión y setenta mil colones (₡70.000) de multa, cada vez que en un jugador o miembro del cuerpo técnico haya sido amonestado con tarjeta amarilla por cinco veces en un mismo torneo.
Para la aplicación de lo establecido anteriormente, sobre la acumulación de cinco tarjetas amarillas, se señalan las siguientes normas:
1. Las tarjetas amarillas serán acumulativas sólo en un mismo campeonato.
2. Si el jugador o cuerpo técnico participa en varias categorías, las tarjetas se acumularán individualmente en cada una ellas.
3. Al acumular cinco tarjetas en una sola categoría la sanción se aplicará solamente en dicha categoría.
4. En el caso de producirse una sanción derivada de una tarjeta roja, permanecerá la acumulación de tarjetas amarillas anteriores