¿Cómo vivieron los jugadores del Saprissa la incertidumbre con Esteban Alvarado?

Saprissa ayer vivió un partido atípico. Cayó tras 20 juegos invicto, hubo tres expulsiones y salieron lesionados dos futbolistas. Además, Esteban Alvarado, quien ingresó tras la roja a Kevin Chamorro estuvo en el suelo varios minutos.



Esto ocurrió en el segundo tiempo, tras un choque con Joseph Mora. No era claro si el cancerbero iba a poder continuar y en banca no quedaban porteros.

¿Cómo vivieron esos minutos los morados en cancha?

Kendall Waston lo contó.

“Nos volvíamos a ver qué pasaba y quién podía ser. No es nada habitual y la verdad no teníamos idea quién, porque un buen arquero que se puede apuntar es David Guzmán, pero gracias a Dios no sucedió”, explicó el defensa.

Ahora queda esperar si Alvarado podrá ser de la partida el próximo domingo, ya que hubo que suturarle la rodilla.

El otro portero disponible para los tibaseños es Abraham Madriz.