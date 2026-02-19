¿Cómo vive el presidente de Saprissa su primer clásico?

En entrevistas todos los protagonistas suelen decir: un clásico es un clásico y cómo no... es fútbol, la experiencia, es ganas de enfrentar al archirrival, es ir a la cancha, es esperar memes y vacilar o aguantar palo si el club gana o pierde, en fin... es un clásico y así es en todo el mundo.

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, tiene poco más de un mes al frente del club y este sábado vivirá su primera experiencia en este tipo de juegos como jerarca claro está, pues es sabido que es aficionado al Monstruo desde niño, incluso recuerda varias experiencias especiales en este tipo de enfrentamientos.

Con el modo clásico activado, Artavia compartió con Teletica.com esta semana y aseguró que "los clásicos son juegos que marcan de alguna manera el territorio del campeonato y cómo se va a desempeñar".

Eso sí, siempre observando el escenario con la luz larga y con la efervescencia emocional que implica este partido en el antes, durante y después.

"La verdad es que si uno lo ve objetivamente, yo espero ser presidente por los próximos, no sé, 25, 30 clásicos, número uno, y segundo, al final todos los partidos cuentan tres puntos", añadió.

Aunque, Artavia reconoce las implicaciones de un partido de alto impacto emocional tiene claro que "nuestra obligación es ganar, porque estamos en casa, ganar porque queremos afirmar el crecimiento del equipo, claramente el clásico siempre genera emociones adicionales y eso lo veo como una ganancia adicional"-

Agrega que "En realidad lo más importante es seguir viendo el crecimiento del equipo, la dinámica del equipo, la consolidación de la relación del cuerpo técnico con los jugadores y lo demás cae por su propio peso".

Otros clásicos y su experiencia.

Artavia recordó algunos momentos importantes en clásicos como aficionado hace ya algunos lustros.

"El primero fue, tristemente, una final que perdimos con la Liga por penales, en el Estadio Nacional, viejo acá, en La Sabana. Fueron un gol de Odir Jacques, de penal, por cierto, un gol de Óscar Emilio Cordero para la Liga, ambos en tiempos extra, el partido terminó 0-0, terminamos 1-1 en tiempos extra. Y en penales, Odir, que había metido el gol de penal en el tiempo extra, falló el primer penal y terminamos perdiendo la tanda de penales", rememoró Artavia.

El jerarca evocó a un equipo renovado de Saprissa en aquel entonces con Asdrúbal Yuba Paniagua, Hernán Morales, Chico Hernández y otros, que apenas estaban empezando a despuntar en el fútbol tico. "De alguna manera me marcó a mí. Porque eran, en aquel momento, un chiquillo relativamente joven, eran mis héroes, eran la gente con quien yo me identificaba".

El otro partido "es aquella final en la Liga, donde Gerald Drummond, con nueve hombres, en un contragolpe, metió aquí el golazo y le dimos vuelta a la Liga en su casa, jugando con nueve hombres. Son momentos muy emocionantes y que recuerdo con mucha claridad. Recuerdo también otro partido en Alajuela, curiosamente, con un golazo de Enrique Díaz, de larga distancia, al puro ángulo".

"Ese lo recuerdo muy bien, porque fue el primer clásico al que fui con mi esposa, en aquel momento, y estábamos sentados justo delante del marco. Y cuando Díaz iba a patear, yo le dije, ahí viene el gol, y efectivamente salió aquel cañonazo al puro ángulo. Entonces, claramente, tengo muchísimos recuerdos de clásicos y de todos los partidos, la verdad", concluyó.

El actual presidente externó que siempre ha sido fiel a asistir a los estadios. "Mi papá me llevaba primero, después fui con mis amigos, más tarde voy con mi esposa, y la pura y limpia verdad es que siempre lo disfruto. Para mí el estadio es un sitio único en el mundo, y el Ricardo Saprissa en particular, con la energía que genera, pues es literalmente mi estadio favorito. No solo porque soy saprissista, sino por lo que vivo ahí en cada momento".

