"Como un verdadero guerrero": Este es el mensaje de Gustavo Herrera en medio de las críticas

El joven panameño Gustavo Herrera es uno de los futbolistas que más debate están generando tras el mal momento del Saprissa.

El delantero panameño, de 19 años, llegó a préstamo al club morado y tras la lesión del otro canalero, Newton Williams, le tocó tomar la titularidad.

Pero tras 10 partidos con los morados (incluyendo Copa Centroamericana), el panameño aún no sabe lo que es besar las redes y su nivel aún está lejos de gustar a la afición.

Al chico se le ve presionado en cada oportunidad que tiene y eso le ha pasado factura.

Ante esto, Herrera colgó unos mensajes a su cuenta de Instagram en medio de la crisis morada.

"Como el pueblo de Egipto, fuerte y firme en la promesa… aunque el tiempo pase, yo creo", escribió Herrera junto a una imagen suya con el dorsal nueve en su espalda y el estadio Ricardo Saprissa.

En otra publicación se lee: "En este mundo hay altas y bajas, pero lo importante es no quedarte en la baja sin seguir intentando como un verdadero guerrero".

De momento, en 10 partidos disputados, Herrera no suma goles en más de 542 minutos vestido de morado.

La directiva lo ha apoyado al 100% y pide a la afición darle más tiempo, pese a ser uno de los más cuestionados tras la tempranera eliminación de Copa Centroamericana y la derrota el domingo anterior en el clásico.