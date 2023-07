¿Cómo Saprissa le pone precio a sus jugadores?

Este medio le consultó también a agentes de jugadores al respecto.



"El valor real será determinado por el mercado al que va (país o liga), la edad y la estadística del último torneo, así como lesiones o comportamiento del jugador", explicó Daniel Solís, representante de jugadores de Fútbol Consultants.



Y agregó: "No es lo mismo vender a un jugador a una primera o segunda división, ahí el valor cambia totalmente, la edad del jugador es fundamental".



Parámetros similares compartió Jonathan Dearte de Dearte Sports: "Depende de varios factores como edad, actualidad del futbolista, posición en la que juega, si es de selección o no, a veces es por los pergaminos que tiene, si fue mundialista o no, depende del club donde juega, si es importante en su país o si pelea por no descender".



Incluso, Dearte explicó que el mismo mercado es el que pone el precio, pues "la nacionalidad del futbolista es vital, no vale lo mismo un jugador de Costa Rica jugando en su país, que uno de Costa Rica jugando en cualquier liga de Sudamérica, MLS, o Europa".