¿Cómo Saprissa exporta un jugador que no recibe oportunidad real en Primera? Marco Herrera responde

Dax Palmer no ha jugado un minuto con Saprissa en el Apertura. El jugador se convertirá en legionario al partir al Alcorcón de España, así lo reveló el periodista Eduardo Castillo de Teletica Deportes Radio.

Palmer tiene 18 años. Debutó con la S el 26 de noviembre del 2023, justamente con Vladimir Quesada como entrenador y tenía contrato hasta diciembre del 2028. Desde su llegada en 2022 acumula 11 partidos con el primer equipo.

A Marco Herrera, asistente técnico morado, se le preguntó cómo explicar la venta de este futbolista si no recibió oportunidad en el primer equipo.

“Pasa con Dax y con algunos otros, la gente no sabe el día a día de los muchachos, no saben la exigencia que conlleva ponerse la camiseta del Saprissa todos los días, el salir a jugar cuando hay presión”, comentó Herrera.

Y agregó: “Hoy las redes sociales son de inmediatez y de desaprobación todo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando tenemos un jugador joven que tiene muchísimas cualidades, pero que para nosotros aún no está listo, aún no está listo, lo vemos todos los días”.

Desde el criterio de Herrera, en el cuerpo técnico “sabemos cuánto nos puede dar Dax. Salió una oportunidad porque tiene condiciones. Esperemos que en Europa le ayuden a desarrollarse. Para nosotros sería un honor que un jugador triunfe por allá”.

Por último, Herrera quiere que “la gente entienda que no es nada más ver a Juancito y Carlitos y ponerlo porque Saprissa es duro, es difícil. Toda esa gente que lo pide, si al chico no le va bien, son los primeros que lo criticarán”.





Lonis: “Un excelente trato para Saprissa”

La salida de Palmer del cuadro morado la confirmó el propio Erick Lonis, del Comité Deportivo del equipo, en una transmisión en Facebook en la previa de su programa Deportes +.

“Hay varias cosas, cuando hay un jugador que tiene proyección y recibe una oferta del extranjero, aunque tiene contrato con él tiene que dejarlo ir. Es una proyección de él, para la familia, usted no le puede decir que se quede en el equipo porque tiene un contrato", comentó Lonis.

Además, Lonis calificó la negociación como “un excelente trato para Saprissa y para otros muchachos que vienen".

Incluso, el administrativo morado señaló queel club pagó la cláusula del jugador. "Nosotros mantenemos un monto, un porcentaje de los derechos del jugador", concluyó.

