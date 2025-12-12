¿Cómo hacer para que algunos jugadores den un paso al frente en Saprissa? Vladimir responde

El Deportivo Saprissa golpeó primero en las semifinales. Los morados se impusieron 1-2 al Cartaginés en el estadio Fello Meza.

Los morados suelen transformarse en estas instancias y con lo visto en el estadio brumoso no fue la excepción.

Jugadores como Mariano Torres, Fidel Escobar, Kendall Waston y Esteban Alvarado suelen ser figuras.

Sin embargo, hay un grupo de jugadores de los que la afición espera mayor protagonismo. En ese bloque están Marvin Loría, Orlando Sinclair, Gerson Torres, Jefferson Brenes, Nicolás Delgadillo, Ariel Rodríguez, Warren Madrigal.

Esta fue la consulta que se le envió a Vladimir Quesada, técnico del club, en la previa de la semifinal de vuelta, este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.

"Yo creo que ellos son los referentes y así lo demuestran en el terreno de juego, pero todos los demás muchachos han aportado, porque este momento que estamos viviendo, la clasificación no solo la lograron ellos cuatro o cinco que me nombró, es una cuestión colectiva", comentó Quesada.

Desde la óptica del estratega tibaseño, "independientemente de si hayan jugado muchos minutos o hayan jugado pocos minutos o más o menos, nosotros entendemos que el fútbol es asociación y de esa manera hemos logrado lo que hasta el momento hemos logrado".

Y agregó: "Cada uno de ellos, los muchachos que me nombró en el segundo grupo más otros han aportado, han aportado en cada uno de los entrenamientos y han aportado en cada uno de los partidos que les ha tocado saltar al terreno de juego y eso es importante para nosotros".

Al mismo tiempo, el jefe del banquillo morado destacó la labor de los futbolistas a los que les ha tocado ingresar de cambio durante la temporada.

"La plataforma estadística nos dice que siempre los muchachos que vienen de la banca de suplentes, de la suplencia, siempre hacen un aporte y son un revulsivo para el equipo cuando está en situaciones difíciles o cuando hay que de alguna manera sellar la actuación o un resultado", concluyó.