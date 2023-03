Comisión de Arbitraje no aceptó las peticiones y los reclamos del Saprissa

8 de marzo de 2023, 9:19 AM

La Comisión de Arbitraje no aceptó las peticiones y las molestias presentadas por el Deportivo Saprissa días atrás.

La Comisión asegura que analizó las conversaciones filtradas y que no encontró razones de peso para sancionar a ninguno de los involucrados, además, asegura que el chat filtrado ocurre en el ámbito privado y legalmente no pueden hacer nada.

“Una vez analizadas no encontramos razones de peso para sancionar a ninguno de los ahí involucrados.

“Las palabras que se mencionan ahí no muestran ningún plan ni estrategia para perjudicar a ningún equipo ni a ningún jugador. Los árbitros exclaman que no deben soportar más malacrianzas y faltas de respeto y que si deben expulsar expulsen”, aseveran.

Además, asegura que no el chat no menciona nada que vaya en contra de las reglas del juego y más bien recalcan en no ir predispuestos.