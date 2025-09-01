Columna vertebral de Saprissa ya es veterana: ¿Dónde están sus reemplazos?

﻿Muchos dicen que en el fútbol no hay jóvenes ni experimentados, solo buenos o malos. ﻿El orden natural de la vida es crecer y la columna vertebral de Saprissa maduró.

Dentro de ese esquema aparecen nombres como Esteban Alvarado tiene 36 años, David Guzmán de 35 años, Kendall Waston de 37, Óscar Duarte de 36, Mariano Torres de 38 y Ariel Rodríguez de 35.



En este momento es cuando deben aparecer los reemplazos: ¿Dónde están sus reemplazos? Estas son las opciones según la actual planilla del club.

Los porteros Abraham Madriz e Isaac Alfaro suman muy pocos partidos; en el puesto de centrales, el club no ha puesto a ninguno; en el pasado fue Douglas Sequeira (21 años), hoy a préstamo en Sporting FC.

En el puesto de Guzmán, Saprissa compró y proyecta a Sebastián Acuña (23 años) y a Alberth Barahona (20 años). Como extremo a Akheem Wilson (18 años) y en la media cancha a Dax Palmer (18 años).

En la delantera al panameño Gustavo Herrera (19 años) y Marcos Escoe (21 años).

Operación blindaje.

Hace unos días, Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, anunció la "Operación Blindaje".

Esto consistió en mejorar las condiciones contractuales de algunos jóvenes talentos y también modificarles su valor de mercado.



Dentro de los jugadores que más destacan están Kenay Myrie y Gerald Taylor, quienes vieron como su valor de mercado para una futura transferencia fue modificado.



“En la operación blindaje que hemos hecho, hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de que había algunos jugadores de proyección que ya otros clubes tenían interés en ellos y debíamos mejorarles condiciones, le llamamos así operación blindaje a los Taylor (Gerald y Samir), Alberth Barahona, Kenay”, comentó Lonis.



Además, el administrativo morado indicó que el objetivo es “que estuvieran tranquilos para que cuando viniera una oferta que no fuera muy buena, ellos tuvieran más margen de acción para desestimarla”.



“Había unos valores de mercado, hicimos un análisis y revalorizamos subiendo a Kenay a 1.5 millones de euros (₡883.800.000) y Gerald Taylor a €600.000 (₡353.520.000), que fueron por los que más han preguntado”, agregó Lonis.



El excapitán morado indicó que esos montos no salieron “por una ocurrencia mía” y detalló que “hicimos el análisis, corrimos, comparamos y vimos”.



Por último, Lonis destacó que pese a esa revalorización, “aún así hay interés de equipos de “Alemania, Inglaterra y MLS, y de hecho estamos analizando algunas de esas ofertas”