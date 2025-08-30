Clásico será el mayor atractivo de este fin de semana

El clásico nacional se juega este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa con una clara consigna: los morados pretenden salir adelante tras su nuevo fracaso internacional, mientras que la Liga busca darle un golpe certero y cambiar el mal momento por una crisis en el archirrival.

Los tibaseños ya reportaron que todas las entradas están vendidas para este encuentro, pese a que la afición de la S viene de vivir un duro golpe ante el Motagua el pasado martes.

Situación distinta vive la Liga, aunque con cuestionamientos por la forma de su juego. Los rojinegros sí avanzaron a la siguiente ronda de Copa Centroamericana tras vencer 1-0 al Antigua de Guatemala en el Morera Soto.

A nivel de campeonato nacional, que es lo que nos avoca, la S marcha en el segundo lugar con 10 puntos en cinco presentaciones, mientras la Liga es sexta con siete unidades. Eso sí, el equipo de Óscar Ramírez con un partido menos.



La jornada

