Clásico nacional: Un Saprissa en alza recibe a un Alajuelense que busca reencaminarse

Si bien es cierto al Saprissa y a la Alajuelense los separan solo tres puntos en la tabla —uno es cuarto y el otro quinto—, los equipos llegan al Clásico Nacional de este sábado viviendo presentes diferentes.

Los morados tienen cuatro partidos consecutivos con triunfo, luego de que Hernán Medford tomara las riendas. Los manudos, por su parte, suman un empate y tres derrotas en sus últimos cuatro cotejos.

Es claro que los tibaseños quieren seguir puntuando para acercarse a la cima, mientras que La Liga buscará enderezar el rumbo ante su máximo rival.

El choque, pactado para la noche de este sábado en Tibás, a las 8 p. m., además pondrá cara a cara a Medford y a Óscar Ramírez, quienes son amigos y, a pesar de sus largas carreras, se enfrentan por primera vez.

En clásicos, los números favorecen al “Pelícano”, tal y como lo muestran los datos suministrados por Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.

Hernán Evaristo Medford Bryan

16 clásicos

6 victorias

8 empates

2 derrotas

54% rendimiento

Óscar Antonio Ramírez Hernández

33 clásicos

11 victorias

13 empates

9 derrotas

46% rendimiento

En el Apertura, Saprissa no derrotó a los manudos.