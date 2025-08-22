Cinco meses y 21 partidos: Estos son los números que dejó Paulo Wanchope en Saprissa

Solo cinco meses y 21 partidos después, la historia del técnico Paulo César Wanchope al frente del Saprissa llegó a su fin.

Este viernes los morados confirmaron la salida de Chope, quien llegó el pasado mes de mayo en sustitución de José Giacone.

Wanchope se marcha del Saprissa con un buen rendimiento en 21 partidos disputados, entre Primera División, Torneo de Copa y Copa Centroamericana.

Durante ese periodo, el conjunto morado registra 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas, lo que refleja un 60% de rendimiento, según datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes.

Los números no son malos para el estratega, no obstante, la incertidumbre alrededor de su nivel de juego en sus últimos cuatro partidos han dejado dudas, el triunfo ante Verdes en Belice (1-2), la derrota en Cartago (3-0), el empate en Liberia (1-1) y la caída frente a Independiente de Panamá (1-0) terminaron de pasarle factura.

El cambio en el banquillo morado ocurre a poco más de 24 horas del partido de este sábado ante Sporting FC a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.