Christian Bolaños disfruta de nueva función en Saprissa

El extutbolista Christian Bolaños disfruta de su nueva función en el Deportivo Saprissa.



Bolaños está integrado al staff de divisiones menores del equipo con el objetivo de impregnar ADN en las nuevas generaciones.



A partir de ahora, Bola será asistente de la Sub-17, que es dirigida por Juan Castillo, y también asistente de la Sub-19, entrenada por Roy Myers.



El exjugador se retiró el 17 de diciembre de 2023 y de inmediato comenzó su trabajo en el club al asumir el cargo de jefe del Saprissa Academy y director de proyectos formativos desde enero 2024.



Bolaños tiene mucha experiencia para aportar en la formación de talento y ADN morado. Prueba de ello son los 10 títulos de de campeonato nacional que ganó con la S.



También levantó dos veces la Supercopa y una Recopa.



Internacionalmente, triunfó en el Interclubes de Uncaf, Liga de Campeones de Concacaf y Liga Concacaf.



Fue clave en la obtención del tercer lugar del Mundial de Clubes Japón 2005, donde se dejó el trofeo al mejor tercer jugador del Mundial de clubes.



Sus logros se extienden a La Sele, donde formó parte de cuatro equipos mundialistas: Sub-17 Trinidad y Tobago 2001, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018 a nivel mayor.

