El técnico Wálter Centeno no quiso darle largas a los rumores que apuntan a una posible llegada de Marco Ureña al Saprissa.



El estratega morado aseguró que no se referirá a jugadores que en este momento no pertenecen a la institución.

“No sé absolutamente nada, ni Víctor (Cordero) me ha dicho nada. No quiero hablar sobre ese tema y quiero que me lo respeten”, dijo Centeno tras el empate 0-0 ante el Santos de Guápiles.

Pese al resultado, Centeno aseguró sentirse contento por el desempeño de sus pupilos y destacó la labor del conjunto caribeño.

​“Hicieron cosas importantes para mí y el rival también juega, ellos se posicionaron bien, marcaron bien y nosotros lo intentamos, no se pudo, pero si salgo contento con el esfuerzo. El segundo tiempo hicimos una variante y mejoramos”, comentó Centeno.

Sobre la expulsión de Mariano Torres, se limitó a describir la jugada para no entrar en polémicas con los árbitros.

“Un rival golpea a Mariano cuando él tenía la bola, no entiendo, eso es lo único que voy a decir”, sentenció.

Centeno llegó esta noche a 100 partidos dirigidos en el Saprissa, agradeció la confianza y resalta durante este periodo los dos títulos logrados en la institución, tanto el nacional como el de Liga Concacaf.