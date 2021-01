Centeno: "Sería un buen parámetro medirnos ante Alajuelense"

Walter Centeno no quiere adelantarse a cualquier suceso y señala que antes de pensar en una final ante Alajuelense, deben afrontar con mucha seriedad el duelo semifinal ante el Arcahaie de Haití.



Este partido quedó programado para este viernes a las 4 p. m. en el Ricardo Saprissa.

En conferencia de prensa, el técnico morado no oculta cierta dificultad para analizar a un rival con poca trayectoria y que fue fundado apenas en 2017.

“Hemos visto algún video, es un equipo rápido y que quiere intentar jugar. Los equipos del Caribe son complicados. No conocemos mucho de ellos, tenemos que trabajar el partido para ganarlo y ganarlo bien para estar en la final”, mencionó el estratega.

Agrega que la idea del Saprissa es de reacción tras pérdida, por lo que señala al colectivo en las jugadas donde la defensa se ha mostrado algo vulnerable.

“Ganar un nuevo título no es fácil. Mañana es el día más importante y luego pensaremos en la final. Sería un buen parámetro medirnos a Alajuelense, el equipo del momento. Nos gustaría tener esa prueba”, acotó.



Aunque cuenta con el aval, Waston, el flamante fichaje de los morados para esta campaña deberá sumar más entrenamientos para tener su chance como estelar.

“Kendall tiene mucho de no jugar, su estado físico no está en su máxima plenitud. Si lo ponemos a jugar se nos puede lesionar, lo llevaremos de a poco, con seis días de entrenamiento no puede jugar de titular”, detalló Centeno.

De lograr pasar a la final, Saprissa visitará el Morera Soto para la final el 3 de febrero, misma fecha en la que que ‘El Paté’ cumple tres años en el banquillo tibaseño.