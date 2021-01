Centeno: 'Me preocuparía si no hubiéramos jugado bien'

Wálter Centeno está en el ojo de las críticas en el arranque del Torneo de Clausura 2021.

Tras dos partidos del certamen, los morados suman apenas dos empates ante el Municipal Grecia y el de Jicaral de este sábado por la noche.

Paté es consciente de que la presión está encima de los morados, pero sobre todo en el banquillo.

El estratega morado asegura estar molesto por la falta de triunfos, sin embargo, aseguró estar tranquilo porque el equipo jugó bien.

“Estoy sumamente molesto, porque no ganamos, hoy queríamos ganar al igual que el partido pasado.

“Estamos en este momento tan duro y tenemos que mantener un poco de calma y estar enfocados en que tenemos muchas cosas por mejorar”, mencionó el técnico en conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante los del Pacífico.

Centeno asegura que de este bache se van a recuperar y una oportunidad de oro será la próxima semana en Liga Concacaf ante el Arcahaei de Haití.

“La presión recae sobre mi persona y estamos para trabajar y somos conscientes de que con la planilla que tenemos vamos a salir adelante. Me preocuparía si no hubiéramos jugado bien, tuvimos más volumen, pero no hicimos la diferencia.

“Nosotros estamos enfocados en mejorar. En este puesto hay una gran responsabilidad y Saprissa siempre exige eso, la presión siempre la tengo”, explicó Paté.

El técnico morado aseguró que esto es una “prueba más en su profesión”.

“Como capitán del barco, voy a trabajar, estoy trabajando y estoy muy enfocado en este equipo. De los malos momentos siempre vienen cosas buenas y si hay alguien que quiere criticar bienvenido sea, esto es una prueba más para mi profesión y estoy anuente a todo lo que se venga.

“Hoy no estoy bravo, pero sin con rabia pues no debimos a ver empatado, tenemos que buscar ligar un partido de tres puntos”, sentenció.

El próximo partido de Saprissa en el certamen nacional será ante Sporting el próximo domingo ante Guadalupe FC.

Toda la información estadística del Clausura 2021 la encuentra aquí: https://www.teletica.com/nacional/estadisticas_276368