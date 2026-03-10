Caso entre Jimmy Marín, su agente y Saprissa da un paso más: ya hay audiencia fijada

El caso que sostienen Jimmy Marín, su representante José Luis Rodríguez y el Deportivo Saprissa volverá a tener un nuevo capítulo el próximo miércoles 18 de marzo, cuando se realice una audiencia en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en la Federación Costarricense de Fútbol.

Así lo dio a conocer el abogado Aquiles Mata a Teletica.com.

Mata, abogado de Marín y Rodríguez, indicó que ambos solicitan al cuadro morado el cobro de $120 mil ($60 mil cada uno) por la venta de Marín al Orenburg FC de Rusia.

Previo al inicio de la audiencia de recepción de prueba se dará oportunidad para que las partes traten de llegar a un arreglo de conciliación. El panel dará un espacio de 10 minutos a cada una de las partes para que presenten de forma oral su alegato de apertura y se recibirá la prueba.

Además, las partes contarán con un espacio para rendir la declaración y un espacio de 10 minutos para rendir conclusiones en forma oral.

Teletica.com conversó con Mata, quien destacó que este caso data del 2022 y tiene que ver cuando Jimmy fue contrato por el Orenburg de Rusia. Indicó que la cláusula 25 del contrato que firmó Marín con el cuadro morado detallaba que "si el jugador era vendido a algún club internacional, el jugador recibiría la suma del 10% del monto de la venta".

"Finalmente, cuando el jugador vino de Israel, estuvo nuevamente con Saprissa, luego fue ofrecido a Rusia, al equipo Orenburg, por su representante, el club tuvo interés en él, y originalmente había hecho una oferta por $800 mil dólares para el jugador, pero el Deportivo Saprissa en ese momento, estamos hablando de junio o julio del año 2022 rechazó la propuesta alegando que Rusia estaba en guerra con Ucrania, y que tenía problemas para recibir dinero de Rusia "El equipo ruso aplicó la cláusula de salida que tenía el contrato, que era pagar $600 mil dólares para el Saprissa, suma que el Saprissa recibió y a partir de ahí habría incumplido con el pago de la comisión de 10% a favor de Jimmy Marín, y también el pago al representante José Luis Rodríguez, y por esa razón hubo que plantear la demanda", explicó Mata.

Como hay un antecedente y son los casos que existieron en la Cámara de Resolución de Conflictos de la FIFA y en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).El TAS rechazó la apelación de Saprissa y los morados tuvieron que pagar unos ₡190 millones al Hapoel Beer Sheva de Israel.

"Tenemos una expectativa bastante alta, tomando en cuenta que ya Saprissa perdió un caso, en donde estaba planteando los mismos argumentos de defensa que ha trabajado en contra de Marín y Rodríguez", añadió.

Sobre la posibilidad de conciliar con los morados, Mata detalló que "siempre hemos estado anuentes a conciliar, la idea es que las partes siempre lleguen a ponerse de acuerdo. Desde luego está la posibilidad, y así lo establece la misma Cámara de Resolución".

Consultado el Saprissa al respecto indicaron que "somos respetuosos del proceso, que es confidencial, y acataremos la decisión que adopte la Cámara Nacional de Resolución de Disputas".