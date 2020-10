Cartaginés le propinó la octava goleada al Saprissa de Paté

La humillante goleada de 0-4 que sufrió el Saprissa a manos del Cartaginés este miércoles, es una de las ocho más dolorosas caídas que ha sufrido Wálter Centeno en poco más de medio año dirigiendo a los morados.

“Estoy golpeado, dolido, a nadie le gusta perder, más con un marcador de estos. Estoy consciente y soy el responsable de la situación, porque soy la cabeza. Me toca analizar”, apenas logró aseverar el estratega este miércoles tras la goleada ante los brumosos.

Pese a lograr un título de Liga Concacaf y un campeonato nacional, el Saprissa del Paté se ha visto envuelto en varios marcadores de escándalo que han puesto a dudar a la feligresía morada.

La primera de ellas ocurrió el 26 de febrero del 2019, justo cuando el estratega apenas sumaba su segunda semana en el banquillo morado.

Ese día, el Saprissa cayó 5-1 ante Tigres de México y pese a ganar en la idea, no fue suficiente para no traerse su primera goleada de tierras aztecas.

Casi un mes después, el 31 de marzo del 2019, los morados tuvieron la primera de sus dos caídas estrepitosas en Guápiles.

Ese día salieron goleados 5-3 ante el Santos en el Ebal Rodríguez.

Para el 28 de julio, la dosis en Guápiles se volvería a repetir y los guapileños golearon 4-0 a Saprissa en su cancha sintética.

Después de eso vino la que probablemente sea la derrota más dolorosa hasta el momento.

Humillados en casa en el clásico nacional, Saprissa cayó 2-5 ante Alajuelense de Andrés Carevic el 6 de octubre del 2019 y para agravar todavía más el asunto, fue justo en el mismo día del cumpleaños de Wálter Centeno.

Finalmente, las últimas dos goleadas antes de la ocurrida este miércoles se las concretó el Herediano, ambas en el Rosabal Cordero, un 4-0 el 12 de octubre del 2019 (solo seis días después de la goleada en el clásico) y un 4-1 el pasado 26 de enero.

No fue hasta este 23 de setiembre que el Cartaginés volvió a golear 4-0 al Saprissa de Paté, eso sí, esta fue dolorosa al ser en casa.

Por si fuera poco, con la caída ante los brumosos, los morados al frente de Centeno ya saben lo que es caer goleados ante los otros tres equipos llamados grandes.

“Sí, me ha tocado perder. Es grave, pero como le dije, a los cinco minutos ya voy perdiendo dos a cero. Más allá de esas goleadas, hay que analizar. No llegamos fluidos y cuando no se llega bien suelen pasar estas cosas”, analizó Paté tras cuestionársele por sus marcadores abultados.

Goleadas en contra del Saprissa de Centeno:

31 de marzo 2019

Santos 5 - 3 Saprissa

28 de julio 2019

Santos 4 - 0 Saprissa

6 de octubre 2019

Saprissa 2 - 5 Alajuelense

12 de octubre 2019

Herediano 4 - 0 Saprissa

26 de enero 2020

Herediano 4 - 1 Saprissa

23 de septiembre 2020

Saprissa 0 - 4 Cartaginés

Por Concacaf

26 de febrero 2019

Tigres UANL 5 - 1 Saprissa

**Datos de Daniel Calderón, estadígrafo de Teletica Deportes**