Carlos Watson sobre Wanchope: “Él se ha preparado muchísimo”

Saprissa sumó éxito en sus vitrinas con la fórmula Carlos Watson-Paulo Wanchope. Watson como técnico y Wanchope como gerente deportivo. Hoy Chope es el estratega y Watson jamás le negará un consejo.

La era de Wanchope en el banquillo morado comenzó con una goleada 3-0 ante San Carlos y Teletica.com conversó con Watson sobre su visión de Chope como estratega morado.



—¿Cómo analizo la llegada de Paulo César Wanchope a Saprissa?



Él se ha preparado muchísimo y se le está dando. Ha conformado un buen cuerpo técnico y es la expectativa y no tengo ninguna.



—Wanchope fue a Wembley hace poco a una actualización: ¿Qué tan ventajoso puede ser esos aspectos a la hora de dirigir un club como Saprissa?



Eso le permite a él estar informado de cómo logran su éxito otros entrenadores. Le permite estar al día, amigos que él hizo con su trayectoria de futbolista y sin confiarse de esa etapa, él ha viajado y conversado con sus amigos y tiene la ventaja de FIFA. Siempre lo invita a sus eventos importantes y eso le da acceso a muchos técnicos.



—La fórmula Wanchope-Watson ya dio éxito en Saprissa: ¿Cuál puede ser la clave ahora?



Levantar el rendimiento individual, que cada uno vaya mejorando, eso hará el mejoramiento del colectivo, él buscará un equipo fuerte, lo sabe perfectamente, un equipo fuerte se hace con grandes individualidades que estén en forma, el rendimiento de uno mejora el de al lado.



—¿Usted le dará consejos a Wanchope?



Siempre hemos conversado estando yo en un club o no o estando yo en selecciones y él en clubes, siempre nos sentamos a analizar la Champions como un acceso al gran rendimiento pero siempre.



—¿Cómo ve el panorama del fútbol tico actualmente?



Hay sorpresas agradables como Puntarenas con un técnico nuevo que están haciendo un gran trabajo y se nota en los resultados, ha sido una grata sorpresa. La lucha de los de siempre, vienen pujando en el primer lugar, después viene la lucha por el no descenso. Hay equipos jugando muy bien y lo están haciendo bien, no se vislumbra ningún equipo perdedor, eso lo hace bastante interesante.



—A usted se le conoce también como formador de jugadores, pero también lo ha sido de técnicos...



Constantemente se me consulta si voy a dar consejos a Paulo o no, yo le voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Debo responder a los requerimientos de él. De eso, que no quede ninguna duda.



Vladimir es muy estudioso del fútbol, en la medida en que siga así, siempre va a tener éxito, conversamos mucho sobre tema táctico. Yo no sé qué tanta influencia he tenido en él.



—En otros temas: ¿Cómo le ha ido a usted?



Bien, observamos fútbol, la Champions, la Libertadores, todo el fútbol al que tengo acceso, sigo la Premier, la Liga Española, el fútbol alemán... todo.



—¿Lo ve con otros ojos ya desde afuera o siempre para mantenerse actualizado?

Uno lo que trata de ver es lo que los técnicos quieren hacer en todos los partidos y cómo se plantean tácticamente diferentes escenarios, unos partidos se planean distinto. Yo trato de enterarme. No lo veo como voy con estos o los otros, yo lo veo con otra visión y lo analizo para simplemente estar informado.