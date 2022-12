Carlos Martínez sobre ofertas de Liga y Saprissa: "Fijarse en colores no se vale"

Por Daniel Jiménez | 6 de diciembre de 2022, 11:32 AM

Con tranquilidad de disputar su primera Copa del Mundo y ahora con la indecisión de ir a Saprissa o Alajuelense, así está el lateral derecho Carlos Martínez.

El jugador conversó en exclusiva con Teletica.com sobre las posibilidades de fichar con uno de los dos clubes con más tradición en el país.

​¿Cómo toma estas opciones de fichar con Saprissa o con Alajuelense?

Yo ya venía viendo el interés desde hace unos torneos atrás. Yo no voy a decir que lo esperaba, pero en cualquier momento podía pasar esta oportunidad. Cuando me llegaron (las ofertas) ya claramente me pone a pensar porque son dos equipos muy grandes, ahora necesito pensar y tratar de tomar la mejor decisión.

¿Es incómodo o lo ve como un privilegio que Saprissa y Alajuelense estén pujando por sus servicios?

Es un momento difícil en el buen sentido, es muy bonito saber que los dos equipos tradicionales están interesados, es un privilegio en el buen sentido, pero digo que es difícil tomar la decisión, es difícil ver dónde podría estar mejor. Son cosas que hay que pensar, ese es el lado difícil, son dos equipos muy grandes, fijarse en colores no vale, es dónde me podría ir mejor.

"Sí, es un poco complicados tomar esa decisión, creo que al final uno es profesional y siempre busca trabajar. Esto es un trabajo y uno busca donde mejor vaya a estar y estar en eso lo deja como preguntándose:¿Qué hago? Ahí he estado consultando con mi familia, pues tomar esta decisión solo es complicado".

¿Dentro de cuánto tiempo debe tomar una decisión?

Sinceramente, yo no me he reunido con mi agente. Yo creo que hoy me reúno con él, a lo que sé no hay una fecha límite, pero claramente uno sabe que tiene que tener mucho cuidado por estarlo pensando tanto, me puedo quedar sin nada, uno tiene que tener mucho cuidado, hay que preparar el torneo y los equipos deben comenzar la pretemporada.

"Yo también espero. Es un poco estresante estar como en eso, de que uno no sabe qué va a hacer, pero bueno... espero que para esta semana".

¿En este tipo de decisiones el corazón jala o se ven desde un plano más profesional?

Cuando uno decide entrar en este ambiente es así, a mí me pasó y me imagino que tengo a muchos compañeros que también les sucedió. En esto los colores pasan a segundo plano, yo siempre he sido futbolista, los colores han pasado a un segundo plano, uno tiene que ser muy profesional en esto, en mi caso sí es así, es algo más que todo de intentar buscar lo mejor para mí y donde tenga más oportunidad. Es un trabajo, busco crecer, quiero algún día ir afuera y seguir compitiendo.

¿Ya más en calma cómo analiza la Copa del Mundo de Costa Rica?

Creo que bastante feliz. La satisfacción que se sintió en mi casa y que yo sentí de poder ir. Fue un año, para ser sincero, en que todos los días y cada entrenamiento era vivir con ese deseo de estar en esa lista y pelear por estar ahí y al final se logró. Ya hoy, que ya todo pasa, ya estamos sentados para analizar todo.

Si bien las cosas no se dieron como tal vez uno esperaba y pensaba, pero la experiencia y el estar en un Mundial solo 26 jugadores la tuvimos y le doy gracias a Dios por todo eso. También el jugar contra un equipo contra España, uno logra aprender bastante.