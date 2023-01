Carlos Barahona confirma que ya firmó un precontrato con Saprissa

El lateral izquierdo Carlos Barahona confirmó en los micrófonos de Teletica Radio la firma de un precontrato con el Deportivo Saprissa. Barahona explicó que el vínculo contractual con los morados es de dos años y que en estos momentos negocia con el Club Sport Cartaginés para una eventual salida del club para poder jugar, pues no ha entrado en convocatorias del conjunto brumoso.

Cuando se le consultó sobre si hay oportunidad de unirse de inmediato al cuadro morado, el futbolista respondió: “Eso está en la negociación que Saprissa negocie con Cartaginés, ahorita toca trabajar por si me toca jugar aquí o si me voy”.

También explicó que ha conversado con el estratega brumoso Paulo Wanchope y con los jugadores de experiencia del equipo.



Añadió que si se marcha del conjunto blanquiazul se marcharía feliz, pues ganó dos títulos, uno nacional y otro del Torneo de Copa.



“Esta vida es de decisiones, mi agente me ayudó en todo. Tomé esa decisión y espero que mejor. Si me toca irme, me iré con la frente en alto”, agregó.



El representante del jugador es el exjugador argentino Andrés Imperiale, quien había sido futbolista del Saprissa.