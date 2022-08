Campos sobre el arbitraje y Saprissa: “No podemos criticar algo que estuvo pésimo, porque nosotros también”

Saprissa saboreaba los tres puntos, pero al minuto 91 empató Puntarenas. Tras el encuentro, Jeaustin Campos fue crítico de su equipo, de su labor y del trabajo del cuarteto arbitral.



“No podemos criticar algo que estuvo pésimo, porque nosotros también. No tengo argumentos para hablar mal de los árbitros porque no estuvimos a la altura y eso es grave. Asumo toda la responsabilidad”, sentenció Campos.

El timonel, quien fue expulsado al final del partido, asegura que ‘el trató de calmar a Kendall Waston cuando recriminaba a los árbitros y que vio la roja tras por comentarle la central que luego se verá si el arbitraje fue bueno o malo.

Sobre lo mostrado en cancha, Campos apuntó a los errores morados, pero le dio crédito a lo mostrado por la visita en Tibás.

“Queda ese sinsabor, pero el rival juega, insisto, el responsable soy yo. Me ha tocado no ser responsable, pero ese es el trabajo de nosotros, a veces buscamos tomar la mejor decisión y sin esa jugada fortuita al final no estaríamos hablando de ese cambio del equipo”, comentó.

Sobre si siente la presión, Campos dijo lo siguiente.

“No tengo ninguna presión, esto lo hemos pasado un millón de veces. Ya hemos pasado por donde asustan de verdad”.

