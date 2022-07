Bryan Oviedo: “Si todo sale bien estaría firmando por ahí de la otra semana”

Saprissa y Bryan Oviedo. Bryan Oviedo y Saprissa.



Lo que se había convertido en un secreto a voces se volvió en una realidad. Lo morados y el lateral tienen un preacuerdo y de acá al 15 de agosto se definirá si Oviedo regresa a Tibás.

“Si todo sale bien estaría firmando por ahí de la otra semana”, le comentó el jugador a Teletica.com, luego del anuncio al acuerdo con la S.

Y agregó: "Se ha especulado mucho y han salido algunas cosas que no son ciertas. De momento no he firmado, sí he hablado con Catalina y sí tenemos bastante adelantado algo, pero de momento no lo hemos concretado y Dios lo permite, espero esta semana que viene finiquitar eso y ver si podemos firmar con Saprissa".