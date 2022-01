Boliviano Richet Gómez: "Me encantaría jugar con el Saprissa"

El volante de contención boliviano Richet Gómez no esconde su deseo de convertirse en jugador del Deportivo Saprissa.

Teletica.com conversó con el mediocampista del The Strongest y también con su agente, Juan José Rodríguez, y ambos enfatizaron que el mayor deseo del futbolista es convertirse en legionario.

El interés llegó por medio del scout Sergio Gila, quien trabaja para el Monstruo, detalló el representante.

​A Richet aún le resta un año de contrato, por lo que la prioridad es plantear un préstamo con opción de compra.

​El jugador enfatizó que se ilusiona con esta posibilidad luego de despertar el interés del conjunto morado.

"Sí hay acercamientos, hace unas semanas hablé con mi agente y me dijo del interés. Me gustaría salir del país, tener esa experiencia. Me encantaría jugar con el Saprissa", dijo el jugador.