Bolaños sobre retorno a La Sele: "No me gusta estar en un lugar donde no me quieren"

Christian Bolaños redondeó una gran noche al marcar el doblete con el que Saprissa empató 2-2 ante Pumas en la Liga de Campeones de Concacaf.

Su buena actuación fue destacada fuera de nuestras fronteras y más de uno se comienza a preguntar por qué no está en la Selección Nacional.

El propio futbolista habló sin tapujos sobre lo que significa la Tricolor para él.

“Estoy en una posición en lo que diga dará de qué hablar, más con lo que había pasado anteriormente (comentario donde habló que la Selección se maneja como una pulpería)… es fútbol y respeto las decisiones que hayan tomado.

“Le deseo lo mejor a la Selección y tengo grandes amigos. Soy un tico que quiere verla en el Mundial, así que eso no me toca a mí responderlo, yo intento hablar en el terreno de juego”, aseveró.

Eso sí, admitió que valorará una convocatoria de volver a ser tomado en cuenta para los tres últimos partidos eliminatorios.

“Pero, hoy en día sí me lo voy a pensar porque no me gusta ser sobros de nadie. Cuando uno ve que no te quieren, es mejor hacerse a un lado y ver las cosas de largo. Me gustaría que sean más sinceros, le dan mucha vuelta a las cosas.

“El profesor llama a los que él cree convenientes y punto. Si no soy del agrado del profesor, de los presidentes o de los que están ahí, es porque no soy del agrado y punto. Si no estoy ahí es porque no me quieren. No me gusta estar en un lugar donde no me quieren”, sentenció.

El tres veces mundialista con la Tricolor únicamente estuvo convocado para el partido ante Estados Unidos, aunque apenas disputó un par de minutos.

Sin embargo, luego de esto criticó a la Fedefútbol y el cuerpo técnico al decir, que se manejaban las cosas como una pulpería.

