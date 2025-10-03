Benguché: El 9 que no llegó a Saprissa es el goleador de Centroamérica

El delantero hondureño Jorge Benguché es el goleador de Centroamérica y recientemente contra Cartaginés hizo alarde de todo su poderío ofensivo y su pegada como goleador al marcarle tres goles.

Precisamente, Benguché no llegó a Saprissa en este mercado de fichajes, cuando Paulo Wanchope era el técnico del club.

El propio Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo, lo reveló en una entrevista con el periodista Josué Quesada, difundida el pasado 11 de agosto.

"Cuando yo llegué, había un presupuesto equis para traer un delantero y aun así ese presupuesto no alcanzaba para comprar un jugador hondureño, goleador, bueno, con presencias ocasionales en selección", indicó Lonis.

El comunicador le consultó si ese catracho era Benguché y Lonis respondió: "El hondureño es Benguché, no se pudo. Yo no puedo decir (si era caro), pero no se podía, no hubo ni el más mínimo interés en negociar".

Este jueves, tras el compromiso frente a Cartaginés, Benguché conversó con Teletica Deportes Radio, y habló sobre el fútbol tico y puntualmente del Monstruo.

"Ese es un tema de ofertas, a cualquier jugador le gustaría, como dije la vez pasada, ¿Por qué no ir a la liga de Costa Rica?, a cualquier jugador le gustaría, es un país muy bonito, Dios verá qué sucede más adelante", comentó el atacante.

A Benguché se le preguntó específicamente por Saprissa y aseguró que escuchó el tema, pero lo calificó de "rumo".

"Sí se escuchó, yo escuché el rumor, pero estaba tranquilo, viendo y creo que solo fue eso, un rumor", añadió.

Tremendo goleador.

Benguché se destapó con goles en Copa Centroamericana con siete tantos.

Le marcó al Real Estelí, Hércules, Águila, Xelajú y Cartaginés (tres veces).