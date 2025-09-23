Barahona, Madrigal, Myrie: lo que dice Saprissa de sus lesionados

Allan Soto, médico del Deportivo Saprissa, actualizó cómo avanza el equipo en el campo médico, con varios jugadores lesionados y otros próximos a regresar a la acción.

Alberth Barahona

Cumpliendo con los protocolos que tienen, está en un área de observación. Será hospitalizado en el servicio de cardiología para completarle los estudios médicos pertinentes, y estamos a la espera, en constante comunicación con los médicos del hospital.

Todavía no podemos establecer un diagnóstico definitivo; sería muy irresponsable de mi parte. Sí debemos esperar a que se completen todos los exámenes pertinentes para luego establecer un diagnóstico y el tiempo de recuperación del jugador.

Warren Madrigal

Madrigal mañana se incorporará al entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Kenay Myrie

Comenzará mañana su última etapa de recuperación y esperamos que en los próximos días se reincorpore con sus compañeros.

Deyver Vega

Deyver tiene una lesión de cartílago en su rodilla izquierda. De momento, lo mantenemos sin apoyo para darle descanso al cartílago y acelerar su recuperación. No se trata de una recaída, ya que la lesión es reciente.

Mauricio Villalobos

Ha estado entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros durante los últimos días.

Newton Williams

Evoluciona muy bien, pero recordemos que su lesión es de rehabilitación de ligamento cruzado, una lesión que probablemente requerirá alrededor de 9 meses. A pesar de que avanza bien, su recuperación todavía es muy delicada.

Ricardo Blanco

Evoluciona positivamente, pero estamos a la espera de sus valoraciones en el Instituto Nacional de Seguros para recibir el visto bueno y poder incorporarlo con el resto del equipo.

