Deportivo Saprissa

Bancy Hernández se destapa con doblete y le da la victoria al Saprissa

Los morados aprovecharon las facilidades de la defensa de Guadalupe FC para meter presión en la cima.

Bancy Hernández, Saprissa/Prensa Saprissa
Por José Fernando Araya 1 de marzo de 2026, 16:39 PM

Cuando el partido estaba trabado y muy parejo, apareció el nicaragüense Bancy Hernández para resolver el partido con un doblete y acomodar un 0-2 a favor del Saprissa sobre Guadalupe FC. 

Los morados aprovecharon las facilidades de la defensa guadalupana, que tuvo un concierto de desaciertos y ahí mismo, Hernández se encargó de traducirlos en gol para hacer el “jaque y mate” del compromiso. 

Con un trabado 0-0, el atacante aprovechó al 57’ el regalo de una pelota tras dos errores de salida y marcar así el 0-1 y de paso estrenarse en las redes con los morados. 

El segundo fue otro error en un despeje tras un cabezazo, para que Bancy se zambullera y conectara de cabeza su segundo gol de la tarde y el 0-2 solo tres minutos después. 

Saprissa hizo suyo el juego, pese a la urgencia de los guadalupanos, que siguen sumergidos en el sótano de la tabla acumulada y de momento tienen todos los números comprados para descender. 

Para los morados fue un partido sin mayores sobresaltos, que les permite sumar 18 unidades y seguir a un punto del líder Herediano en la caza de lo más alto de la tabla.

Apuntes aparte, la lesión de Sebastián Acuña comenzando el juego y que obligó al cambio sin duda pondrá a correr al cuerpo médico morado. 

Lo otro es el buen aplomo de Abraham Madriz en la portería, a quien muchos ponían en la suplencia en el torneo, pero de momento no suelta la titularidad del arco tibaseño.

