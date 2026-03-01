Bancy Hernández se destapa con doblete y le da la victoria al Saprissa

Cuando el partido estaba trabado y muy parejo, apareció el nicaragüense Bancy Hernández para resolver el partido con un doblete y acomodar un 0-2 a favor del Saprissa sobre Guadalupe FC.

Los morados aprovecharon las facilidades de la defensa guadalupana, que tuvo un concierto de desaciertos y ahí mismo, Hernández se encargó de traducirlos en gol para hacer el “jaque y mate” del compromiso.

Con un trabado 0-0, el atacante aprovechó al 57’ el regalo de una pelota tras dos errores de salida y marcar así el 0-1 y de paso estrenarse en las redes con los morados.

A Marvin Angulo y Samir Taylor se les olvidó que ya no juegan en Saprissa pic.twitter.com/rw18Z9nx2Z — TD Más (@tdmascrc) March 1, 2026

El segundo fue otro error en un despeje tras un cabezazo, para que Bancy se zambullera y conectara de cabeza su segundo gol de la tarde y el 0-2 solo tres minutos después.

Primero celebra como Cristiano y después como Vinicius ¡Bancy es más madridista que Florentino! pic.twitter.com/CqR8p3dgsn — TD Más (@tdmascrc) March 1, 2026

Saprissa hizo suyo el juego, pese a la urgencia de los guadalupanos, que siguen sumergidos en el sótano de la tabla acumulada y de momento tienen todos los números comprados para descender.

Para los morados fue un partido sin mayores sobresaltos, que les permite sumar 18 unidades y seguir a un punto del líder Herediano en la caza de lo más alto de la tabla.

Apuntes aparte, la lesión de Sebastián Acuña comenzando el juego y que obligó al cambio sin duda pondrá a correr al cuerpo médico morado.

Lo otro es el buen aplomo de Abraham Madriz en la portería, a quien muchos ponían en la suplencia en el torneo, pero de momento no suelta la titularidad del arco tibaseño.











