Bancy Hernández habla por primera vez como jugador de Saprissa: "He sentido la vibra de su afición"

El jugador nicaragüense Bancy Hernández tiene 25 años, es oriundo de Río Blanco de Nicaragua. Ha jugado con el Walter Ferreti y con el Real Estelí, también con su selección. El futbolista cierra el 2025 con una gran noticia para su familia: jugará afuera de sus fronteras y llegará por dos años al Deportivo Saprissa.

Teletica.com conversó en exclusiva con Hernández quien dice que ya sintió el respaldo de la hinchada morada con tan solo algunos minutos después de anunciarse su fichaje que se cerró hace tiempo, pero todo bajo estricto silencio.

—¿Quién es Bansy Hernández, lo hemos visto jugar con Copa Centroamericana, con el Real Estelí, también en Selección y el aficionado de Saprissa desde ya lo está esperando?

Estoy muy contento la verdad de poder llegar a un país que es futbolero, creo que es el equipo más grande de Costa Rica. Represento a un joven que jugó en Real Estelí y que siempre ha soñado y ha tenido un propósito, gracias a Dios está cumpliendo. Voy de menos a más, y eso es lo más importante, de ir creciendo como futbolista, como profesional, y eso habla mucho de uno, y Dios quiera que nos vaya bien en esta nueva aventura.

—Hablar de usted no es hablar de un jugador nuevo para Centroamérica, ha tenido experiencia internacional, dentro de ella está enfrentarse a Saprissa y anotarle... ¿Qué pasó por su mente cuando le dicen que el Saprissa está interesado, cómo fueron esos primeros contactos?

Estoy feliz porque tuvieron interés en mí, y esa comunicación creo que es algo que llegó y surgió de la mejor manera, no me lo esperaba, pero Dios tiene algo muy importante, tiene planes para uno, y bueno... esa llegada, esa noticia, muy feliz, muy contento de poder llegar a un equipo que siempre ha luchado y la ha peleado, y hoy me toca representarlo. En pocas veces lo enfrenté, y hoy nos toca poder vestir los colores de un equipo grande.

—¿Qué le dijo su familia de esta experiencia internacional que se avecina?

Mi familia es lo primordial y fueron los primeros que se dieron cuenta en todo, mi familia muy contenta, muy feliz, darle una noticia así, creo que eso ya lo sabíamos de hace mucho, lo que pasa es que nunca le dijimos nada, no publicamos nada, sino que mi familia siempre estuvo, desde el primer momento que tuve conversaciones con ellos, mi familia siempre estuvo de primero y al tanto de toda la situación, y hoy se le dio un triunfo, que es una gran oportunidad para mi persona, creo que es algo que nos enorgullece a ellos, tanto como a uno también.

—A usted lo hemos visto jugar como extremo en la Selección, en el Real Estelí, y ahora... ¿Qué le puede aportar usted al Saprissa en ese fútbol ofensivo?

Yo creo que aportar siempre lo que se pueda, vamos a un equipo al que siempre exigen, creo que me van a exigir y bueno, esperar y dar lo mejor de mí, es lo más importante, así como lo venía haciendo, si hay que trabajar más para dar un poco más, entonces hay que hacerlo igual, las expectativas son las mismas, las de siempre, poder representar bien, dar lo mejor de uno y ojalá Dios quiera que nos vaya bien.

—¿Y por qué no abrir más campo para más jugadores nicaragüenses en el fútbol de Costa Rica?

Sí, es importante una ventana así y esperar que en Dios, que muchos jugadores nicaragüenses también puedan lograr el objetivo de salir del país y eso es lo más primordial, que se abran puertas y ventanas para el jugador nicaragüense.



—¿A sus 25 años ya tiene más madurez y posee experiencia internacional con la selección de Nicaragua, cuánto le puede ayudar eso a tener una mejor adaptación?

Es una experiencia más y ya me ha tocado vivir muchas experiencias muy lindas en Centroamericana y con la Selección a nivel internacional y creo que es algo que lo voy a tomar de una manera como un reto, qué más, porque sabemos lo que podemos lograr y lo que podemos hacer y es muy importante eso.

Deseo hacer las cosas bien y con un poco de experiencia ya, un poquito más de confianza ya se sabe cómo es la situación y eso nos va a ayudar un poco.

—Para terminar... ¿Ya sintió el apoyo de la afición de Saprissa tras sus primeras horas como jugador morado?



Sí, desde que se anunció todo, creo que ha habido muchos mensajes muy lindos de parte del equipo, creo que de los aficionados también, no hay más que decir, agradecerle porque hemos sentido la vibra de su afición, hemos sentido el respaldo que nos dan en la bienvenida.

Es una afición que siempre exige y eso en cualquier momento en todos los equipos así es, vamos a hacer lo mejor para darle muchas alegrías y aportar al club.

