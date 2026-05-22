¡Atención, morados! Este es el primer fichaje de Saprissa

El jugador Andrey Soto se convertirá en jugador del Deportivo Saprissa, así lo confirmó, Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, a Teletica.com.

"Va para Saprissa", respondió Artavia a este medio cuando se le consultó sobre Soto y la oferta morada. "La negociación con Saprissa fue mejor", destacó el jerarca generaleño.

Eso sí, los Guerreros del Sur se dejaron un porcentaje para una eventual venta de Soto al exterior.

Además, los morados le cederán a préstamo al juvenil Kenneth ﻿González.