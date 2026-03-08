¡Atención, aficionados! No podrán ingresar estos objetos al estadio Ricardo Saprissa

El Deportivo Saprissa recordó que hay objetos pueden ser catalogados como contundentes y por eso se evita su ingreso a La Cueva.

Este domingo a las 5 p.m., la S recibirá al Herediano y el cuadro morado comunicó que "con el objetivo de proteger la seguridad de los asistentes, los jugadores y el espectáculo deportivo, el Deportivo Saprissa mantiene una política de prevención sobre el ingreso de artículos al estadio que puedan ser considerados objetos contundentes o potencialmente peligrosos". En la institución destacaron que "este tipo de medidas buscan evitar situaciones en las que dichos objetos puedan ser lanzados al terreno de juego o a otras zonas del estadio, poniendo en riesgo la integridad de las personas presentes".

En la previa ante Sporting FC (1-2), un aficionado publicó en el perfil Latidos de la Afición que se le indicó que la caja del cargador de los audífonos es considerado un objeto contundente.



Ante eso, aquí está la lista de los objetos prohibidos:

1. Armas de cualquier tipo: de fuego o punzo contrates (cuchillos, cadenas, navajas, puñales, lapiceros, corta uñas, lima de uñas, peines de metal- plástico- madera, peinetas, pinchos, puntero de láser).

2. Botellas, tazas, jarras o latas de cualquier tipo, así como cualquier otro objeto fabricado en PET (Tereftalato de polietileno), cristal, vidrio u otro material frágil que se quiebre o astille, o materiales resistentes como embalajes de Tetrapak o neveras rígidas de camping.

3. Fuegos artificiales, bengalas, humo de polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico.

4. Bebidas alcohólicas de cualquier tipo, narcóticos o estimulantes.

5. Material racista, xenófobo, caritativo o ideológico, incluyendo, entre otros, objetos, pancartas, signos, símbolos, panfletos, objetos o ropa que imposibilite el disfrute del Evento a otros espectadores, o que distraigan del ambiente deportivo del evento.

6. Astas de banderas de todo tipo. Solo se permitirán astas flexibles de plástico y las llamadas dobles astas que no excedan 1 metro de largo y 1 centímetros de diámetro y que no estén hechas de material inflamable.

7. Pancartas, mantas o banderas que superen los 2m x 1,50 m de tamaño. Se autorizarán banderas y pancartas más pequeñas siempre que sean de material poco inflamable y que cumplan las normas y estándares del país.

8. Ningún tipo de animales.

9. Latas pulverizadores que contengan, gas, sustancias corrosivas o inflamables, tintes o receptáculos conteniendo sustancias dañinas para la salud o altamente inflamables.

10. Gas pimienta.

11. Mecheros, encendedores, cigarros, cigarros electrónicos, vaporizadores y/o fósforos.

12. Objetos voluminosos como escaleras, altillos, sillas plegables, cajas, bolsas grandes. Se entiende por “voluminoso” cualquier objeto cuyo tamaño supere los 25cmx25cmx25cm.

13. Papel picado y rollos de papel.

14. Artefactos operados mecánicamente que produzcan un nivel de ruido excesivo, como por ejemplo megáfonos, sirenas o cornetas a gas y/o vuvuzelas.

15. Cornetas de aire comprimido.

16. Cámaras profesionales, radio, audífonos inalámbricos.

17. Baterías.

18. Ordenadores (o computadoras) u otros dispositivos que puedan servir para la transmisión o difusión de sonido, imágenes, descripciones o resultados de los eventos por medio de internet u otros medios.

19. Otros objetos que puedan comprometer la seguridad pública y/o dañar la reputación del Evento según definan por su propio criterio las Autoridades de la Institución, de UNAFUT y FEDEFÚTBOL.

20. Paraguas, sombrillas, maletines de un tamaño mayor a 55x33 centímetros (tipo estudiantil) y coches y/o sillas de niños.

21. Extintores.

22. Pulseras o anillos con picos.

23. Pasamontañas.

24. Monedas.

