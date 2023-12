Así se despidió Christian Bolaños de Saprissa

Por Daniel Jiménez | 13 de diciembre de 2023, 8:00 AM

El fin de una era llegará al final del Apertura, cuando Christian Bolaños se retire, tras una carrera que lo deja en el panteón de los ídolos morados.



El atacante marcó época en Tibás y será recordado junto a los nombres más ilustres del equipo.

Esto dijo en su despedida.

—¿Con qué se queda y cuál es el legado?

Me quedo con absolutamente todo, uno nunca está listo. Estuve con los compañeros temprano y me hicieron llorar. Vengo de un barrio muy humilde y mis padres me hicieron un morado de corazón, intenté proteger mi legado. Fui una buena persona, así que bueno, ahora continúa otro camino para mí. Así es la vida, cierro un nuevo capítulo para mí.

—¿Qué lo llevó a tomar la decisión?

Uno tiene que darse cuenta, yo soy muy competitivo, me costó muchísimo ser estelar, me tenía con dolor de cabeza, siempre me acostumbré a entrenar de la mejor manera. Es parte de la vida. Hablar de tener otras oportunidades, nunca me pasó por la cabeza. Me siento muy feliz de que Vladimir sea el que me va a retirar.

—¿Qué le quitó el fútbol a Bolaños?

Es un círculo intenso, hubo oportunidades que no llegaron y me obligaron a madurar. Tuve que pelear por mis oportunidades. Escuchar a la gente, voy a extrañar el camerino, los entrenamientos, me quedan muchas ganas, pero estoy centrado en la final.

—¿Usted fue siempre directo con su forma de ser, le pasó factura en algún momento?

Cuando me tocaba hablar era muy extraño, cuando habla es porque viene algo duro, me manejé así porque veo el fútbol como un juego. Es un deporte, hay cosas más importantes fuera del fútbol. Cuando uno opina y tal vez no escuchan la crítica, yo siempre me acosté tranquilo. Siempre fui sincero. Nunca mencioné nombres, fueron 23 años en esto. Si aporté en algo fue aportar mi opinión.

—¿Cómo ha sido convertirse en leyenda de Saprissa?

Nunca me he creído un crack o una leyenda. Intenté siempre estar en pro del equipo. Siempre quise disfrutar del fútbol. Fui muy afortunado.

—¿Por qué cuesta tanto que ídolos se retiren en el equipo de sus amores?