Liga Deportiva Alajuelense
Así se analizó en el VAR una apretada jugada en el partido Saprissa–Alajuelense
Morados y rojinegros empataron 2-2 en el juego de ida de la final de fase del Apertura 2025.
En el minuto 80 del partido entre Saprissa y Alajuelense, una jugada generó dudas, ya que, tras un tiro de esquina, cayó un futbolista morado en el área manuda.
La apretada acción no fue sancionada por el árbitro central y la misma fue revisada por el VAR.
Tras el análisis, se determinó que el accionar del principal, Josué Ugalde, fue correcto.
Al final, el partido terminó 2-2 y el juego de vuelta se disputará este sábado en el Morera Soto.