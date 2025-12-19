Así se analizó en el VAR una apretada jugada en el partido Saprissa–Alajuelense

En el minuto 80 del partido entre Saprissa y Alajuelense, una jugada generó dudas, ya que, tras un tiro de esquina, cayó un futbolista morado en el área manuda.

La apretada acción no fue sancionada por el árbitro central y la misma fue revisada por el VAR.

<span id="selectionBoundary_1766163904460_11827575380385058" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Tras el análisis, se determinó que el accionar del principal, Josué Ugalde, fue correcto.

Al final, el partido terminó 2-2 y el juego de vuelta se disputará este sábado en el Morera Soto.