Así reaccionaros los jugadores de Saprissa tras la eliminación

5 de octubre de 2023, 8:09 AM

“Hoy fue una noche muy dolorosa y solo podemos ofrecerles disculpas por no darles la alegría que merecían”, escribió Ariel Rodríguez en redes sociales tras el descalabro.

“Vamos a trabajar el doble para devolverles un poco de ese gran cariño y aliento, este no era el resultado que queríamos darles, pero nos levantaremos para lavarnos la cara de este duro momento”, añadió el ariete.

"Algo así no está presupuestado, uno no considera ni presupuesta algo así, esta afición no se merece un resultado así, es triste quedar eliminados", comentó Juan Carlos Rojas en Teletica Deportes Radio.