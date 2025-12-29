Así marcha la reestructuración en Saprissa: estas son las salidas y llegadas

El Deportivo Saprissa continúa en reestructuración. Los morados habilitaron dos espacios para extranjeros luego de las salidas de dos foráneos. En el fútbol nacional se permiten cinco.

Desde que perdió la final ante la Liga, en la S no seguirán Yoserth Hernández, Mauricio Villalobos, Warren Madrigal, Esteban Alvarado, el panameño Gustavo Herrera y el argentino Nicolás Delgadillo.

En el caso de Hernández y Villalobos jugarán en Liberia, Warren será vendido al Nashville de la MLS, Alvarado se retiró y Herrera y Delgadillo dejarán espacio para dos extranjeros más.

Sobre las llegadas por el momento únicamente está confirmada la de Rachid Chirino.

Se espera el retorno del cubano Luis Javier Paradela, aunque aún no está oficializado.

En cuanto al cuerpo técnico, Vladimir Quesada continuará al frente del banquillo del plantel.