Así marcha la recuperación de Newton Williams con Saprissa

El delantero panameño Newton Williams reapareció en las redes del Saprissa mostrando como marcha del proceso de recuperación de la lesión que lo marginó desde julio anterior.

Williams apenas jugó unos minutos en el partido del pasado 29 de julio ante Cartaginés, en el cual marcó un tanto y después tuvo que pasar al quirófano por una lesión del ligamento cruzado.

En un video publicado en redes sociales del Saprissa, se observa como trabaja el delantero panameño en su recuperación.

“Gracias a Dios me siento bien, seguimos trabajando, espero volver pronto”, afirmó el futbolista en el video.

De momento se desconoce la fecha para el regreso del atacante que llegó al club morado este semestre junto a su colega Gustavo Herrera, quien ha recibido críticas con su nivel.



